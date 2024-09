Tortellini al primo posto come comfort food per il New York Times ma nella foto sono irriconoscibili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Bologna, 28 settembre 2024- Le foglie che iniziano a cadere dagli alberi, l’inizio della scuola, le temperature che scendono: è autunno, e la prima cosa che viene voglia di prepararei classici “”, quei piatti che riscaldano il cuore, oltre che il corpo. Per gli emiliani non c’è alcun dubbio, il cibo “di conforto” per eccellenzain brodo, quelli che prepara la nonna ogni domenica. A pensarla così però non solo solo i bolognesi e modenesi: i classici “turtlén” viaggiano ormai oltreoceano, raggiungendo così il cuore di moltissimi americani.