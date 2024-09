Stagione del Teatro Sociale al via Il La è La Bohème di Giacomo Puccini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo un triennio dedicato alla natura che ci circonda, con "Humanity" ildi Como è pronto per dedicare le prossime tre stagioni all’Uomo. A inaugurare la, è come sempre l’opera, con Ladi, in occasione del centenario della morte del compositore lucchese, in scena aldi Como per la prima serata d’inaugurazione giovedì e in replica questa sera alle 20. Il team creativo di questo allestimento è il vincitore, tra i 58 progetti candidati, del bando dedicato a under 35 per la selezione di un progetto di regia per Ladinell’ambito della24-25, per promuovere la professionalità e creatività di giovani artiste e artisti. A guidare la compagnia ci sarà il giovanissimo Maestro Riccardo Bisatti, e fanno parte del cast i vincitori dell’ultima edizione del Concorso AsLiCo.