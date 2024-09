Nella manovra il primato della politica nazionale sui vincoli europei L’analisi di Polillo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 28 settembre 2024) Il comunicato del Mef (17 settembre) sul Piano strutturale di bilancio, in cui si riassumono le caratteristiche delle future manovre, deve essere opportunamente decrittato, per evitare possibili equivoci. La colpa, se così si può dire, delle relative incertezze non può essere attribuita ai tecnici di Via XX Settembre, quanto alle complesse procedure previste dal nuovo Patto di stabilità e crescita. Che avranno pure semplificato, come più volte indicato dalla stessa Commissione europea, ma non fino al punto da rendere immediatamente trasparente ciò che, per sua natura, conserva comunque un forte elemento di complessità. Che si traduce poi in una scarsa accountability. Per ottenere i risultati sperati è necessario avere sottomano sia i dati numerici che le regole codificate nei nuovi regolamenti.