Lavrov | Avventura suicida contro Mosca

(Di sabato 28 settembre 2024) 19.05 Il ministro degli Esteri russomette in guardia l'Occidente dal coinvolgimento nella guerra in Ucraina, avvertendo del rischio di "cercare la vittoriauna potenza nucleare". Così all'Assemblea generale Onu. "Usa e Regno Unito preparano l'Europa a un'la Russia".chiede di porre fine all'uccisione di palestinesi con armi fabbricate in Usa.ha condannato l'attacco di Israele sui cercapersone in Libano, chiedendo un'inchiesta."Gli Usa sapevano in anticipo dell'operazione".