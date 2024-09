Garzeno il rebus della morte di Candido Montini | la bottega chiusa già martedì e i soldi in tasca alla vittima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)(Como) – Ladipotrebbe risalire al pomeriggio precedente il ritrovamento nella sua abitazione di via Ai Monti, nella frazione di Catasco di. È infatti stato accertato chepomeriggio, dopo la chiusura per la pausa pranzo,non ha più riaperto la suache dista solo un centinaio di metri dall’abitazione. Un piccolo negozio di rivendita di pane, alimentari e bombole del gas, cheè dunque rimasto aperto solo al mattino. Gli accertamenti dei carabinieri stanno quindi prendendo in considerazione una fascia temporale più ampia nell’analizzare i passaggi di persone nel tratto adiacente la casa del pensionato, ucciso a 76 anni da una serie di coltellate.