Domenica 29 settembre l’ACF Arezzoin trasferta per giocare contro il Bologna

(Di sabato 28 settembre 2024) Arezzo, 282024 –29Arezzo andrà inperilal Centro Sportivo “Luciano Bonarelli” di Granarolo dell’Emilia. Le citte amaranto arrivano a questa quarta giornata di campionato da imbattute, dopo aver conquistato 7 punti sui 9 disponibili. Le ragazze di Ilaria Leoni cercheranno di portare avanti la loro striscia di imbattibilità, per eguagliare il record dello scorso anno di 5 partite senza sconfitta. Davanti a loro, però, c’è il, una formazione ostica. Lo scorso anno L’Arezzo non è mai riuscito a portare a casa i tre puntile rossoblù. Una sconfitta e un pareggio per le citte amaranto. Il, alla sua seconda stagione in Serie B, ha messo in chiaro da subito che ha come obiettivo la promozione in Serie A.