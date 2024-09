Tempesta d' amore anticipazioni italiane | la drastica decisione di Leander

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 27 settembre 2024) Novità in arrivo ad', come si evince dalledella soap opera di Rete 4., infatti, prenderà unainaspettata che riguarderà la sua storia d'con Eleni. Ricordiamo che, negli ultimi tempi, la relazione tra i due giovani è entrata in crisi quando la sorella della ragazza, Vroni, ha avuto un gravissimo incidente. La Schwarzbach è stata subito trasportata in ospedale dove è stata operata d'urgenza. Poco dopo, però, la figlia di Alexandra si è sottoposta ad un altro intervento effettuato da. Subito dopo l'operazione, il medico ha ordinato a Vroni di non fare movimenti, ma la ragazza, per prendere il cellulare, non ha rispettato le raccomandazioni die ha fatto sì che i punti si aprissero. Più tardi, nonostante il tempestivo intervento dei medici, Vroni è morta.