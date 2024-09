Scuola in Lombardia mancano 6mila docenti | Disagio doppio per i bimbi disabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Milano – “circa seimila posti da coprire in: tra oggi e domani ne verranno assegnati tremila. Serviranno un paio di settimane per entrare a regime”: Massimiliano De Conca, segretario generale Flc Cgil, fa il punto della situazione mentre si attende il secondo “bollettino” per sbloccare finalmente il tempo pieno in tutte le scuole e cercare di risolvere il tema più urgente: assicurare il sostegno a chi ancora non lo ha. Alle primarie sono circa 1.800 i posti da assegnare, tra le cattedre più sguarnite c’è Matematica alle medie: “Per le immissioni in ruolo siamo a metà strada, il caos maggiore riguarda i posti accantonati per i vincitori di concorso: si può chiamare il sostituto fino all’arrivo dell’avente diritto, ma non tutti accettano non conoscendo le tempistiche – prosegue De Conca –.