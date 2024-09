Roma vs Venezia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I giallorossi vogliono scalare la classifica, mentre i lagunari cercano altri punti salvezza.vssi giocherà domenica 29 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’inizio travagliato non è ancora stato superato, ma i giallorossi sembrano sulla buona strada. Dopo i tre punti nelle prime quattro partite che hanno portato all’esonero di De Rossi, è arrivata la prima vittoria stagionale della gestione Juric contro l’Udinese e poi il pareggio casalingo contro l’Atletico Bilbao in Europa League. La srda verso la risalità non è semplice, ma lo spirito è quello giusto. I lagunari stanno facendo il minimo indispensabile per essere una neopromossa.