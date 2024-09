Nuova Alfa Romeo 4C | rinasce la sportiva? Voglia di supercar italiane

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di venerdì 27 settembre 2024) A listino per pochi anni, l‘4C non ha saputo lasciare il segno come avrebbe dovuto. Forse troppo spinta e costosa, non ha mai superato le 2.000 vendite annuali. Rimane comunque una grande auto, capace di prestazioni per il suo rapporto peso/potenza e per la sua accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. Ad oggi sul mercato dell’usato l’auto si trova a prezzi che vanno da poco meno di 70 mila euro, sino a circa 130 mila euro per le vetture meno chilometrate. La volontà di farre unaa benzina in Casa Stellantis ad oggi sembra non esserci. Gli appassionati del marchio e gli amanti delle sportive pure, sarebbero invece maggiormente favorevoli alla rinascita di unaa benzina, magari non estrema nelle versioni d’attacco e potentissima in quelle top di gamma.