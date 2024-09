No al tracciato vicino al paese Altolà di Maleo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Manifestiamo la più assoluta contrarietà ed opposizione a proposte di variante, dell’attualeferroviario, interessanti il territorio comunale di". È la parte principale della mozione che, ieri sera, in consiglio comunale, è stata messa all’ordine del giorno della seduta per dire con chiarezza che il raddoppio della linea ferroviaria Codogno-Piadena che coinvolge direttamenteva respinta. La proposta di cambiamento delstorico era stata sollecitata dal comune confinante di Pizzighettone, invisa però da. Infatti, secondo ildella Bassa Lodigiana, ilandrebbe a toccare il centro abitato "in maniera decisamente invasiva dal punto di vista del consumo di suolo oltre a creare disturbo ai residenti ed attività produttive insediate e ad essere impattante per il paesaggio".