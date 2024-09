Leggende ascolane | Il piazzale dello stadio intitolato a Mazzone nessuno sgarbo a Rozzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) La memoria va sempre onorata, specie se i personaggi legati al club della città hanno fatto la storia. Associare l’Ascoli Calcio alle figure di Costantinoe Carloè un classico e così in tanti, come d’abitudine, lanciano spesso sui social proposte in loro onore rivolte all’Amministrazione comunale. L’ultima è stata fatta di recente da Alessandro Macciolli nel gruppo ‘Noi siamo l’Ascoli calcio’, con riferimento la scultura dedicata all’ex presidente, scomparso nel 1994, realizzata ai giardini pubblici di Corso Vittorio Emanuele: "Che ne pensate se si realizzasse un monumento anche in onore di Carletto, seduto vicino ae con la stessa posa?".