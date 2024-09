Erik e le protesi degli atleti | Così ho fatto correre i campioni paralimpici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Quella del 2023 durante i campionati mondiali dicadi Parigi fu un’esperienza bellissima, ma non paragonabile a quella che ho vissuto quest’anno, sempre nella capitale, in occasione delle Paralimpiadi". È visibilmente soddisMini, 31enne di Voltana e residente a Bagnacavallo, che da otto anni, dopo aver conseguito la laurea in Tecniche ortopediche all’Università di Bologna, lavora comesta di arto inferiore alla Ottobock di Budrio (Bo), multinazionale tedesca leader nel campo dell’ortopedia su misura, sponsor delle Paralimpiadi e unica realtà ortopedica incaricata di offrire assistenza tecnica aglidel villaggio olimpico durante le competizioni.