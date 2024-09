Borsa | Europa ok con Wall Street dopo l' inflazione Milano +06%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si confermano in rialzo le Borse europeeil buon avvio diche beneficia del rallentamento del Pce, il principale indicatore dell'per la Fed. Francoforte è la migliore (+1%) grazie agli automobilistici, da Volkswagen (+2,16%) a Mercedes e Bmw (entrambi +2,7%), uno dei settori, come i tecnologici e la moda, potenzialmente premiati da una ripresa del mercato cinesi se avranno l'effetto voluto le misure di Pechino a sostegno dell'economia del gigante asiatico. A(+0,62%) brilla Moncler (+9,87%) soprattutto per l'ingresso di Lvmh (+2,4%) nella holding di Ruffini. Sul podio anche Stm (+5,25%) e il farmaceutico Diasorin (+3,46%). In luce anche Stellantis (+3,53%) anche per le ipotesi senza conferma di un interesse di Renault (+2,73%) e Cucinelli (+2,95%). Fuori del paniere principale corre anche Aeffe (+15,4%) che ha ceduto i profumi Moschino.