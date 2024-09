Tendenze beauty Primavera Estate | la nuova era della bellezza femminile

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 26 settembre 2024) Life&People.it Le passerelle delle sfilate di moda alla Milano Fashion Week si sono tinte di unaluce, dove il trucco e i capelli non sono più semplici ornamenti, ma vere e proprie estensioninarrazione artistica. Una ventata di artistry e gioco, nel mondo, rivelache si discostano dagli standard tradizionali, per abbracciare l’innovazione e la sperimentazione. La, da mera cornice, diventa protagonista e sfuma in un linguaggio sensoriale che avvolge lo spettatore ed è così che si definiscono le2025, un racconto di corpo, colore e movimento. Body painting: l’arte che veste la pelle Il body painting riemerge dalle sue radici provocatorie degli anni ‘80, per rinascere come tendenza, come veicolo di espressione artistica pura.