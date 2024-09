Shrinking 2 nuovi casi e terapie nel trailer della seconda stagione con Jason Segel e Harrison Ford

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo un anno di attesa torna il terapeuta interpretato dalla star di How I Met Your Mother costretto ad affrontare le conseguenze delle sue azioni Apple TV+ ha diffuso in streaming ildi, in cui ritroviamo il padre in lutto Jimmy () confessare di pensare che sua figlia Alice (Lukita Maxwell) sia preoccupata per lui. Più avanti, nel corso del filmato in cui vediamo diverse sequenze deiepisodi, Alice esprime le proprie preoccupazioni sul padre: "Non riesco a smettere di pensare che tornerà ad essere com'era una volta dopo la mortemamma". Jimmy e Alice vengono mostrati (separatamente) mentre condividono le loro paure con il personaggio di Paul, interpretato da, il collega/capo terapeuta di Jimmy.