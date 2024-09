Screening sanitari gratuiti C’è la convenzione triennale tra Croce rossa e Rotary Club

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024)e visite ecografiche completamente gratuite offerte a tutta la cittadinanza per i prossimi tre anni grazie allachedella Spezia ha siglato, nel pomeriggio di martedì scorso, con ilStella Maris. "Un’importante attività di prevenzione", come sottolineato dal direttore del comitato spezzino della, Luigi De Angelis – che sarà effettuata all’interno dell’ambulatorio mobile di Cri. Saranno organizzaticardiologici, dietologici (inclusi test della glicemia e del colesterolo come fattori di rischio), dermatologici, odontoiatrici e per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili; come Hiv e sifilide. Inoltre verranno effettuate visite ecografiche all’addome, al seno, alla tiroide e all’apparato urogenitale.