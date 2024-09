LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2024 in DIRETTA | si ricompatta il gruppo a 25 chilometri dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

11.26 CHE LAVORO DI CHLADONOVA! Wolff e Gery perdono contatto, si stacca anche Arens mentre Giada Silo rimane incollata alla ruota di Paula Ostiz! 11.25 Ora è Chladonova a fare l'andatura nel gruppetto di testa, vedendo Arens parecchio in difficoltà 11.24 Recuperata Wolff con il lavoro di Celia Gery. 11.23 E prova a partire Imogen Wolff! Una situazione comoda per Ferguson, che è 'costretta' a non attaccare. 11.22 C'è anche Giada Silo! L'azzurra ha tenuto le ruote delle migliori! Ci sono Gery, Ferguson, Arens, Ostiz, Chladonova e Wolff. 11.19 Parte Chladonova, la segue Ferguson! E praticamente si ricompone il gruppetto in fuga in precedenza, con l'aggiunta di Imogen Wolff! In tante faticano 11.18 Siamo quasi sul Bergstrasse, che ha punte al 17%: può essere uno snodo importante. 11.