La Norvegia guarda alle navi italiane per la sua Marina militare

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il cambio di postura dell’anza Atlantica nei confronti della Russia ha reso nuovamente centrali i mari nordeuropei. La, che quest’anno dovrebbe raggiungere l’obiettivo Nato del 2% del Pil investito sulla Difesa, cerca fornitori per il suo programma di acquisizioni a lungo termine, e Fincantieri potrebbe avere quello che cerca. La suggestione viene a seguito di una visita del ministro della Difesa, Bjørn Arild Gram, e del ministro delle finanze di Oslo, Trygve Slagsvold Vedum, presso gli stabilimenti di Vard, controllata del gruppo Fincantieri in. I due ministri, visitando il cantiere di Tomrefjord, hanno discusso dei piani futuri del governo, che è intenzionato ad ingrandire la flotta di superficie dellanorvegese. Il piano a lungo termine prevede l’acquisizione di almeno cinque nuove fregate, in sostituzione delle sue vecchie classe Fridtjof Nansen.