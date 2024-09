La nave di Medici senza frontiere bloccata a Genova dal decreto Piantedosi | Un’assurdità favoriscono i respingimenti dei libici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Hanno fatto un primo salvataggio e, nel giro di poche ore, un secondo lungo la rotta di sbarco verso il porto diassegnato per lo sbarco dalle autorità competenti. Così l’equipaggio dellaper la ricerca e soccorso Geo Barents di, dopo essere stato minacciato dalla “guardia costiera” libica e aver effettuato due soccorsi portando in salvo 206 persone, ha subìto martedì un fermo amministrativo ai sensi delper “non aver eseguito gli ordini delle autorità libiche”, quelle armate, equipaggiate e finanziate dall’Italia e dall’Unione europea per pattugliare ed effettuarecollettivi di richiedenti asilo, pur in aperta violazione del diritto internazionale.