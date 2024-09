Coppa Italia oggi si concludono i sedicesimi di finale | le partite

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dueseparano la conclusione deididi: andranno in scena questa sera, portando così ad avere chiaro il tabellone degli ottavi di dicembre. Per l’Inter c’è già l’avversario, da ieri: è l’Udinese, rivale anche sabato prossimo in Serie A.– CALENDARIOMonza-Brescia giovedì 26 settembre ore 18.30 – diretta TV 20 Napoli-Palermo giovedì 26 settembre ore 21 – diretta TV1 Lecce-Sassuolo 0-2 13? Muharemovic, 79? D’AndreaCagliari-Cremonese 1-0 60? Lapadula Torino-Empoli 1-2 30? Ekong, 74? Adams (T), 90? Haas Pisa-Cesena 0-1 54? CeliaUdinese-Salernitana 3-1 20? Bijol, 25? Simy (S), 44? rig. Lucca, 47? Ekkelenkamp Genoa-Sampdoria 6-7 dopo i tiri di rigore (1-1) 9? Pinamonti, 83? Borini (S) In grassetto le squadre qualificate.