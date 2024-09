Virale su TikTok | il dr Gardellin incanta tutti con la medicina estetica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Da mesi i video social, specialmente su, del Dr Jacoposono diventati virali. La sua figura, nel panorama dellaitaliana, sta emergendo sempre di più perché sta ridefinendo gli standard del settore. Il dr. Jacopo, co-fondatore della clinica 'Medical Art' e dell'innovativa Accademia di, la prima in Italia a offrire crediti ECM in. Il dr.ha conquistato non solo i suoi pazienti, ma anche i social media, dove quasi 200.000 follower seguono i suoi consigli e testimoniano il suo impegno per una bellezza naturale e autentica. La sua clinica, 'Medical Art', è il risultato di anni di lavoro e passione, e si distingue per un approccio che privilegia risultati equilibrati e anti-aging, puntando a migliorare l'aspetto senza stravolgerlo.