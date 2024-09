Un’azienda che fa correre veloci le merci | lo shipping internazionale guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024)giovane e dinamica, che mette sempre al centro il cliente e che fa “le proprie, fornendo un servizio accurato, meticoloso e personalizzato per ogni esigenza. Questa, in estrema sintesi, è la filosofia di Alix International, la casa di spedizioni internazionali ad imprenditoria femminile nata nel 2021 da un’iniziativa personale di Alice Arduini, la dinamica titolare che mette in campo tanto contagioso entusiasmo: “Alix International rappresenta il frutto delle mie esperienze, accumulate in 10 anni di attività nel campo della logistica– sottolinea l’imprenditrice – la nostra azienda è come una piccola bottega artigiana o, se preferite, una boutique dello. In controtendenza ad un mondo sempre più digitalizzato ed impersonale, noi crediamo fortemente, infatti, nel concetto di umanità.