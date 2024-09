Stalker nella Bibbia ma Susanna si salva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della(HarperCollins) è il nuovo libro di Aldo Cazzullo. Ne pubblichiamo un estratto. L’autore presenta il libro oggi a Bologna, in Sala Borsa alle 18. Il 3 ottobre sarà a Firenze con la sindaca Sara Funaro, il 22 a Milano *** Roma, 25 settembre 2024 – Quante donne vengono molestate, minacciate, violentate. Quante donnestoria non hanno avuto il coraggio o la possibilità di denunciare gli uomini che hanno fatto loro del male. E questo accade ancora oggi, in ogni Paese, ogni giorno. Laci racconta la storia di una donna che, con l’aiuto di un profeta e di Dio, fece condannare due uomini che la insidiavano, dopo aver fatto del male a molte altre donne. Il suo nome è, che in ebraico significa giglio.era donna delicata, di rara bellezza, e timorata di Dio.