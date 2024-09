Liguori è il nuovo docente di batteria in cattedra a ProximaMusic

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Undiper. La scuola di musica aretina ha arricchito il proprio staff di insegnanti con l’avvio della collaborazione con Giovanni Paoloche, nell’anno didattico 2024-2025, avrà la responsabilità della classe di percussioni per tutti i livelli: dalle prime note alla preparazione professionistica. Questa novità permetterà a batteristi e ad aspiranti batteristi didi vivere un percorso di formazione e di crescita artistica insieme a uno tra i più stimati e conosciuti interpreti di questo strumento, con una carriera ventennale dove ha maturato esperienze in Italia e all’estero., diplomato al Conservatorio di Firenze, ha trovato la propria specializzazione nella musica moderna e nel genere jazz in virtù degli studi condotti tra i seminati di Siena Jazz e i workshop in alcuni dei maggiori festival internazionali.