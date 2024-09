Latina avrà un nuovo McDonald’s in via del Lido

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024- Apre domani, giovedì 26 settembre ilristorantedi, situato in Via del, 131; decimonella provincia, ha portato a 55 nuovi posti di lavoro. Ilconta 142 posti a sedere, tra interno ed esterno, ed è dotato di kiosk digitali che permettono ai clienti di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente al cliente di attendere il suo ordine comodamente al tavolo del ristorante. Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata.