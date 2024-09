Com’è morta davvero | Paola Marella il marito svela la verità sulla sua scomparsa

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ladi, celebre architetto e volto amato del canale Real Time, ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan e nel mondo della televisione. A chiarire le cause della sua morte è stato il, Domenico, che ha deciso di fare luceattraverso un post pubblico., che ci ha lasciati all’età di 61 anni, lottava da tempo contro un tumore. Vediamo il, da tutti chiamato Nico, quali altri elementi ha aggiunto al commosso ricordo diè diventata famosa per programmi come Vendo casa disperatamente e Cerco casa disperatamente, diventando uno dei volti più noti e amati del canale Real Time. In molti credevano che la sua battaglia contro il tumore al seno fosse la causa della sua morte, poiché lei stessa aveva condiviso la sua esperienza per incoraggiare altre donne.