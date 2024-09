Ciclismo Italia di bronzo nella crono mista ai mondiali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (askanews) –diaidia Zurigo. Il sestetto azzurro formato da Filippo Ganna, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realin ha chiuso al terzo posto lametro a squadre miste. Argento per la Germania, per 85 centesimi è oro all’Australia di Michael Matthews, Ben O’Connor, Jay Vine, Grace Brown, Brodie Chapman e Ruby Roseman-Gannon. Per loro tempo finale di 1h12’52?28. Per l’– che ha chiuso a 8?25 dal team australiano – è la terza medaglia in questo Mondiale dopo le due ottenuteindividuale da Ganna e Affini. E’ anche la terza medaglia azzurraspecialità dellametro a squadre miste, dopo ildel 2021 in Belgio e l’argento del 2022 in Australia. L'articolodiaiproviene da Ildenaro.it.