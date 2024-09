Calcio a 5 Spagna eliminata ai Mondiali! Colpaccio del Venezuela il Paraguay batte l’Afghanistan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Succede di tutto aidia 5 2024 in corso di svolgimento in Uzbekistan. Dopo la fase a gironi, gli ottavi di finale stanno regalando emozioni continue e risultati inattesi. Lasaluta la competizione iridata: le Furie Rosse infatti sono state battute, a sorpresa, con il punteggio di 2-1 da uneroico, capace di passare in vantaggio con Villalobos, di resistere al pareggio spagnolo ad opera di Raul Gomez e poi di piazzare la zampata vincente a poco più di un minuto dalla fine dei regolamentari con Carreno. Altro risultato non del tutto atteso è stato quello che ha visto ilsuperare 3-1, in rimonta,. Asiatici in vantaggio nel primo tempo con Hossaini, sudamericani in grado di pareggiare e poi compiere il sorpasso nella ripresa grazie a Martinez e all’uno-due di segnature messe a referto da Mendez ed Espinosa.