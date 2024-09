Bao Publishing presenta MALTEMPO di Alfred

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Mimmo, un ragazzo di quindici anni, vive in un paesino del sud d’Italia che sembra esistere fuori dal mondo e sogna di sfuggire a un desino già scritto. Sente che è con la chitarra e con i suoi sogni rock’n’roll che ha una possibilità di riuscirci, e quando scopre che il casting di una celebre trasmissione musicale sta per arrivare proprio nel suo paese, quell’occasione diventa la sua idea fissa, il suo unico orizzonte. “Questa storia è costruita sui miei ricordi personali dell’Italia, sulla mia mitologia intima italiana, dalla quale ho pescato la materia che fa vivere il racconto” –BAOè orgogliosa di annunciare l’uscita di, il nuovo graphic novel di. Mimmo vive in un paesino del sud d’Italia dove non succede mai niente.