Ascolti tv del 24 settembre I leoni di Sicilia contro Temptation Island

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Idisu Rai 1 esu Canale 5 si scontrano un’altra volta in prima serata. Mentre l’attenzione è massima sullo share del programma di Amadeus, Chissà chi è, sul Nove, che se la vede con due classici come Striscia la Notizia e Affari Tuoi. Su Rai 1 è andato in onda il terzo episodio de Idicon Miriam Leone e Michele Riondino. A Palermo imperversa l’epidemia di colera: tutte le cerimonie sono state rinviate per volere del vescovo e Vincenzo e Giulia non possono ancora sposarsi. Giulia si rifugia con le figlie e la suocera nella nuova villa alla tonnara, mentre Vincenzo sfida il contagio per occuparsi degli affari.