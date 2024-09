Siena il caso piazzale Rosselli | arredi urbani precari e nuovi lavori luogo in cerca di identità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – ??????“è una piazza brutta in una città bellissima”, così l’ha definita Maria Rocco, titolare del bar della stazione, esprimendo con una formula eloquente il pensiero di molti altri lavoratori e frequentatori dell’aria. Ma sono tanti e non solo estetici i problemi che coinvolgono da vicino una piazza che, seppur periferica, è quanto mai ‘centrale’ per: qui arrivano pullman e treni, partono i taxi, c’è una delle farmacie principali della città, l’accesso al centro commerciale, alla sede dell’Asl Toscana sud est, e all’Università per Stranieri. Si tratta di una delle aree in assoluto più frequentata e trafficata, e al momento ospita anche un cantiere, che impedisce l’attraversamento fra le fontane die ha determinato lo spostamento temporaneo della fermata dei taxi.