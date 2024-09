Maltempo Italia bomba d’acqua colpisce la città | fiumi di fango e sfollati

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024)di, strade allegate e persone sfollate. È il bilancio di una notte di paura. “La pioggia di queste ore – ha detto il sindaco – ha determinato nella zona del centro storico, area pedemontana alle spalle della casa comunale, lo scivolamento a valle di detriti e. In via precauzionale alle ore 2.00 abbiamo provveduto alla evacuazione di circa 40 persone residenti in via Mortaro e intersezioni”. >> “Ho detto no”. Federica Sciarelli gela la Rai, è un rifiuto che fa già discutere: “Per la mia credibilità” “Le persone allontanate da casa sono, in parte, ospitate nei locali della palestra della scuola Amendola. Altre hanno trovato sistemazione autonoma. Le famiglie supportate da personale della Croce Rossa e Protezione Civile.