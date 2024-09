L’E-Work sfida i pronostici Sabato debutto con Brescia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Un campionato di sofferenza, ma che sarà vissuto con lo spirito giusto. Questo è ciò che hanno detto le quattro amichevoli della preseason dell’E-, nelle quali si è visto che la squadra dovrà lottare per evitare l’unica retrocessione come è sempre stato chiaro, ma che lo farà a testa alta. Molti addetti ai lavori vedono le faentine come ultima formazione in un ranking che ha le irraggiungibili Venezia e Schio come prime della classe, seguite da Sesto San Giovanni, Campobasso, San Martino di Lupari, Sassari,, Battipaglia, Castelnuovo Scrivia e Villafranca, che si gioca il ruolo di Cenerentola con l’E-. Una griglia di partenza che può essere veritiera, ma non bisogna dimenticare che le faentine non hanno mai giocato al completo nella preseason e anchea Genova contronelin campionato, dovranno fare a meno di Jakpa e probabilmente di Porcu.