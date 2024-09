Dick Van Dyke scherza sulla sua salute dopo le preoccupazioni dei fan | Come mi sento? Vecchio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) C'era apprensione intorno alle condizioni della star di Mary Poppinsla cancellazione di due apparizioni pubbliche.Vanha rassicurato a modo suo i fan, preoccupati per la cancellazione di due apparizioni pubbliche dell'attore, che non si era presentato ai Primetime Emmy Award lo scorso 15 settembre, e ha cancellato la propria partecipazione ad una convention nello Utah. In un video pubblicato dal New York Post, la star di Mary Poppins è apparsa di buonumore senza risparmiarsi qualche battuta, in linea con il suo proverbiale senso dell'umorismo. Un giornalista l'ha intercettatoessere uscito da una farmacia a Malibu. OttimaAlla domanda diretta sul suo stato die susi sentisse, Van