Cina | funzionario creera’ nuovi strumenti di politica monetaria per sostenere mercato azionario

(Di martedì 24 settembre 2024) Pechino, 24 set – (Xinhua) – La banca centrale cinesediperlo sviluppo stabile del, ha dichiarato oggi il governatore della banca centrale. La banca centrale istituira’ un programma di swap per titoli, fondi e compagnie di assicurazione affinche’ ottengano liquidita’ dalla banca centrale attraverso la collateralizzazione degli asset, ha dichiarato Pan Gongsheng, governatore della Banca popolare cinese, in una conferenza stampa. Il programma migliorera’ in modo significativo la capacita’ delle aziende di acquisire fondi e di aumentare le loro partecipazioni azionarie, secondo Pan.