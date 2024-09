WWE | Qual è il futuro di Paul Heyman? I suoi piani sembrano chiari

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roman Reigns è sparito dai radar WWE dopo la sconfitta patita per mano di Cody Rhodes a WrestleMania 40, causando l’ascesa di Solo Sikoa come nuovo Tribal Chief. Questo ha portato ad un rinnovamento della Bloodline, incluso l’addio al Consigliere Speciale,, rimasto fedele a Reigns tanto da pagare a caro prezzo la sua lealtà, finendo schiantato su un tavolo da una powerbomb. Con il ritorno di Roman, ovviamente non possiamo far altro che chiederci quando tornerà. Un inedito ruolo da buono Secondo quanto riportato da The Wrestling Observer,ha il destino piuttosto segnato: “Per quanto riguarda il suo ritorno come character, si prevede che sarà come babyface, e stanno solo aspettando il momento giusto”.