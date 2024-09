Milano Fashion Week il ritorno di Chiara Ferragni dopo il Pandoro gate | Piano piano sto sempre meglio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 23 settembre 2024) Unche è un segnale, un punto da cui ripartire per lasciare dietro le polemiche e i passi falsi.è tornata allaun’assenza durata un anno. L’occasione è stata la premiazione, tenuta ieri 22 settembre, degli “Oscar” green della moda al Teatro alla Scala: i Cnmi SustainableAwards. L’influencer vuole riprendere in mano la sua vita: «È un segnale essere qui stasera», ha dito. Ila uno degli eventi di punta della stagione è un modo per passare oltre e relegare al dimenticato il recente dissing tra il marito e cantante Fedez e il rapper Tony Effe. Oltre al caso della pubblicità ingannevole lealle vendite del“Pink Christmas”.