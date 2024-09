Milano è la città che ha reagito meglio alla pandemia | Pil +87% dal pre-Covid Ma per attrarre i talenti deve rispondere al problema del caro prezzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 -resta tra le aree urbane più performanti registrando, nel confronto con i suoi "benchmark internazionali", il più elevato tasso di crescita del Pil dal pre-, con un +8,7% a fine 2023. Presente nell'82% dei 33 ranking internazionali esaminati, lasi posiziona venticinquesima su 749 centri urbani. Meta turistica, di eventi sportivi e place for business,avanza in tema di innovazione. Segnali positivi sul fronte turismo. Sono queste le principali evidenze emerse dallo studio realizzato da Assolombarda e&Partners, presentato nel corso della quarta edizione di "Your Next". Il coraggio di ripartire e le incertezze del presente Il rapporto, illustrato nel pomeriggio nella sede dell'Associazione, è promosso, ogni anno, nell'ottica di avviare un confronto sullae sulle sue performance a livello internazionale.