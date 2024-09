Eni in campo per la transizione nel segno dell’innovazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) La sostenibilità abita in casa Eni. Lo dimostra il report volontario di sostenibilità "Eni for 2023 – A Just Transition", pubblicato dall’azienda energetica, che ripercorre i progressi fatti nell’ultimo anno, evidenziando l’impegno nella promozione di unaenergetica equa, che punta alla neutralità carbonica al 2050. "Nel contesto mondiale caratterizzato da dinamiche complesse e in continua evoluzione, siamo chiamati in causa per trovare risposte alle sfide socio-politiche, climatiche ed energetiche emergenti e fornire il nostro contributo, con un approccio improntato alla sicurezza, all’innovazione e alla sostenibilità", dice Claudio Descalzi (nella foto a destra), ad di Eni. Che prosegue: "L’energia rimane uno snodo cruciale, con le sue accezioni di sicurezza e opportunità di sviluppo.