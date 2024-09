Dinamo Kiev-Lazio | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata di Europa League 2024/2025. L’avventura continentale dei biancocelesti inizia contro gli ucraini distanti dai tempi d’oro ma pur sempre ostici.si giocherà mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 21 ad Amburgo presso il Volksparkstadion.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli ucraini stanno attraversando un buon momento in campionato con 5 vittorie 1 pareggio all’attivo dimostrando di essere ancora una delle favorite alla vittoria finale. La squadra di Shovkovsky spera di ripetersi anche in Europa League nella quale è stata retrocessa in virtù dell’eliminazioni dai preliminare di Champions League per mano del Salisburgo. I biancocelesti, dal canto loro, hanno iniziato la stagione in maniera altalenante con due vittorie, un pareggio e due sconfitte, l’ultima delle quali contro la Fiorentina.