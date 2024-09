Cosa prevede il piano italiano per rivedere lo stop alle auto a benzina e diesel

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il governo di Giorgia Meloni ha avviato la sua battaglia contro l’Ue affinché venga rinviato l’addio ai veicoli a, attualmente fissato dal Green Deal europeo al 2035. Nel corso dei prossimi giorni il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso presenterà ilper chiedere il rinvio, o almeno un ammorbidimento, degli attuali limiti fissati. Il primo passaggio del prospettoè anticipare alla prima parte del 2025 la revisione del Regolamento, visto che al momento tale pratica non è prevista prima del 2026. Il, qualora non si dovesse arrivare a efficaci modifiche e rinvii delle regole attuali, avanza la proposta di un Fondo europeo per compensare i produttori dimobili e i consumatori che devono fronteggiare i costi legati alla transizione ecologica.