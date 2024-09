Cina | scoperto piu’ grande drago di giada di cultura Hongshan a nord

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Hohhot, 23 set – (Xinhua) – Gli archeologi cinesi hanno portato alla luce ildimairisalente alla, una parte importante del Neolitico, in una tomba di pietra nella citta’ di Chifeng, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, secondo l’Istituto regionale per i repertili e l’archeologia. Lungo 15,8 centimetri, largo 9,5 e spesso 3, il manufatto e’ stato rinvenuto in un sito con una tomba circolare ae un altare quadrato a sud, unico nel suo genere mai rinvenuto nella regione. Oltre ai resti architettonici, nel sito sono stati rinvenuti anche resti di scheletri umani, sepolture, bracieri, e fosse per oggetti cilindrici. I manufatti portati alla luce comprendono, tra l’altro, catini die ceramica dipinta e coppe di ceramica tripode.