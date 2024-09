Pitbull senza controllo sbranano cane | Erano scatenati un grande spavento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Siena, 22 settembre 2024 – “Poteva accadere qualcosa di molto più grave, se ci ripenso a mente fredda mi vengono i brividi”, dice Paolo Rappuoli con la voce segnata da 24 ore terribili. Iniziata con l’aggressione di quattroai due cani checon lui e la moglie. “Uno l’hanno sbranato, l’altro lo stiamo ancora cercando”, aggiunge l’uomo, 77 anni, che è stato anche assessore comunale a Gaiole in Chianti. Non ha smesso un attimo di setacciare, insieme alla moglie, le campagne intorno a Pianella e anche la zona di Pievasciata dove, racconta, il levriero spagnolo è stato segnalato dal gps del collare alle 13.30 di venerdì. Poi è svanito nel nulla. “Anche perché, nonostante il progresso tecnologico, nel Chianti ci sono ampie zone dove manca il segnale”. L’odissea inizia a Pianella. “Con mia moglie eravamo andati a San Sano a vedere come progredivano i lavori della nostra casa.