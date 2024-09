Il Cinquecento Toscano Pontormo la prima trasferta per una mostra monumentale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Fu unaquella dedicata ala Palazzo Strozzi, con la curatela di Giovanni Poggi. Inaugurata il 28 aprile del 1940 segnò un punto di svolta per la valorizzazione die di Rosso Fiorentino, non più solo "pittori di maniera", ma innovatori di genio. Furono ben 14 le opere diin, a cui si aggiunsero trentatré disegni prestati dal Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi, tra cui il bozzetto della Visitazione. Nelle sale del palazzo opere di Michelangelo (tra le quali il Tondo Pitti e il Tondo Doni), Andrea del Sarto, Alessandro Allori, Bronzino, Giorgio Vasari e Beccafumi. Lachiuse in anticipo per l’ingresso in guerra dell’Italia e fu così che la Visitazione venne spostata a Poppiano, dove rischiò di venire distrutta dalle bombe e dovette essere sottoposta a un difficile resaturo.