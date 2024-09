Bollette gas ecco quali sono le offerte per chi non è passato al mercato libero

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 22 settembre 2024) Buone notizie per chi ancora non ha scelto un fornitore di gas nel: la Placet in deroga, l’offerta di tutela speciale introdotta dall’Arera, è stata prorogata fino alla fine del 2025. Questa misura, pensata per accompagnare clienti non vulnerabili, famiglie e condomini nel passaggio al, permetterà ai consumatori di avere più tempo per confrontare lee scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Una proroga che, come ha spiegato il presidente dell’Arera Stefano Besseghini, “servirà a dare più tempo ai clienti di esercitare una scelta maggiormente informata e a consentire una partecipazione più attiva alle dinamiche del”.