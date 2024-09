Biden | freniamo guerra in Medioriente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 22 settembre 2024) 23.15 "Sto facendo il possibile per evitare l'escalation in". Lo ha detto il presidente Usaha parlato a un pool di giornalisti. "Faremo tutto il possibile per evitare che scoppi unapiĂą ampia e continueremo i nostri sforzi", ha ribadito e sottolineato il leader della Casa Bianca riferendosi al conflitto scaturito tra Israele e Hamas. Sullatra Kiev e Mosca: "Non ho ancora deciso se autorizzare l'Ucraina a usare i missili a lungo raggio americani in territorio russo", ha affermato