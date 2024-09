Basket B nazionale Amichevole | Fabriano superata da Chieti 80-86

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 22 settembre 2024) A Montegranaro la squadra di Lardo supera i cartai. Domenica via al campionato con la trasferta di Rieti. Pullman in allestimento, 22 settembre 2024 –Âa Montegranaro tra la Ristopro. Tante le assenze nelle fila del quintetto di Niccolai: Centanni, Dri, Raucci e Da Rin. Dopo un primo tempo sempre in avanti col punteggio nella ripresa la squadra ha ceduto agli abruzzesi. Nelle sette partite della pre season i cartai hanno affrontato cinque formazioni di pari categoria – due volte Chiusi, Herons Montecatini, Virtus Imola e–  e due squadre di B Interregionale – Matelica e Porto Recanati. Domenica prossima via alla stagione ufficiale alle 18 a Rieti contro la Npc. I tifosi stanno allestendo un pullman.