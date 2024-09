Inter-Milan Alvaro Morata | un goal nel derby per uscire dalla crisi e salvare la panchina di Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 21 settembre 2024)cerca riscatto dopo un inizio di campionato non al top: unnelperFonsecapuò cambiare la stagione del. E’ lui l’uomo su cui Paulo Fonseca si affida perla. L’attaccante spagnolo è, infatti, una garanzia quando si parla di partite da dentro o fuori e sa gestire molto bene la pressione in sfide così complicate. Ecco che allora, sarà lui a guidare l’attacco della formazione rossonera nella stracittadina con l’. L’inizio di campionato dello spagnolo non è stato all’altezza delle aspettativa dal punto di vista fisico. Il numero 7 del Diavolo, infatti, dopo aver messo a segno ilall’esordio in campionato con la maglia del, si è fermato per un problema muscolare.