Francia nasce il nuovo governo Michel Barnier è il nuovo primo ministro

(Di sabato 21 settembre 2024) Il segretario generale dell’Eliseo, Alexis Kohler, ha comunicato ufficialmente la composizione delfrancese, guidato dall’ex negoziatore per la Brexit. Ilsi compone di figure chiave, molte delle quali riconfermate, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità al paese.Leggi anche: Kiev, distrutti depositi russi. Armi anche dalla Corea I principali incarichi Antoine Armand sarà ilresponsabile di Economia, Finanze e Industria, un ruolo cruciale per gestire le sfide economiche che ladeve affrontare. Agli Affari Esteri andrà Jean-Noel Barrot, mentre il delicato incarico didell’Interno sarà affidato a Bruno Retailleau. Alla Difesa, confermato Sébastien Lecornu, che continuerà a gestire i dossier più sensibili in materia di sicurezza e politica militare.